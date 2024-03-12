12.03.2024, 18:17
Мартину Херему и Кусти Сальму вручены ордена Украины(2)
ФОТО: JAANUS LENSMENT | DELFI MEEDIA
Президент Украины Владимир Зеленский наградил командующего Силами обороны Эстонии генерала Мартина Херема и канцлера Минобороны Кусти Сальма государственным орденом „За заслуги“ II степени.
Орденом „За заслуги“ II степени награждаются лица, которые внесли значительный вклад в межгосударственное сотрудничество и поддержку независимости и территориальной целостности Украины.
Ордена награжденным торжественно вручил сегодня в своей резиденции посол Украины в Эстонии Максим Кононенко.
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