Мартину Херему и Кусти Сальму вручены ордена Украины

Орденом „За заслуги“ II степени награждаются лица, которые внесли значительный вклад в межгосударственное сотрудничество и поддержку независимости и территориальной целостности Украины.

Ордена награжденным торжественно вручил сегодня в своей резиденции посол Украины в Эстонии Максим Кононенко.

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