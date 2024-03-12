Новости Эстонии
12.03.2024, 18:17

Мартину Херему и Кусти Сальму вручены ордена Украины

 (2)
Командующий Силами обороны Мартин Херем
Командующий Силами обороны Мартин Херем
ФОТО: JAANUS LENSMENT | DELFI MEEDIA

Президент Украины Владимир Зеленский наградил командующего Силами обороны Эстонии генерала Мартина Херема и канцлера Минобороны Кусти Сальма государственным орденом „За заслуги“ II степени.

Орденом „За заслуги“ II степени награждаются лица, которые внесли значительный вклад в межгосударственное сотрудничество и поддержку независимости и территориальной целостности Украины.

Ордена награжденным торжественно вручил сегодня в своей резиденции посол Украины в Эстонии Максим Кононенко.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в FacebookTelegramInstagram или TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (2)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии