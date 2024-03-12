12.03.2024, 16:45
В Таллиннском аэропорту у британских военных изъяли патроны(2)
ФОТО: TIIT BLAAT | DELFI MEEDIA
В понедельник, 11 марта, в Таллиннском аэропорту произошел инцидент: в ручной клади британских военных обнаружили патроны.
На перевозке запрещенных предметов попались граждане Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии 1997 и 2000 года рождения.
Патроны были у военных изъяты, после чего они отправились в Брайз Нортон (Великобритания).
„Речь шла о военных, которые улетали обратно на свою базу“, - сообщил изданию Forte пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Эстонии.
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