В Таллиннском аэропорту у британских военных изъяли патроны

На перевозке запрещенных предметов попались граждане Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии 1997 и 2000 года рождения.

Патроны были у военных изъяты, после чего они отправились в Брайз Нортон (Великобритания).

„Речь шла о военных, которые улетали обратно на свою базу“, - сообщил изданию Forte пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Эстонии.

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