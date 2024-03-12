Определена причина недавнего пожара, в котором погибла женщина

Вечером 9 марта в 20.42 в Центр тревоги сообщили о пожаре в поселке Кяйна, в доме на улице Мяэ. Прибывшие в 20.44 на место спасатели приступили к тушению пожара и поискам человека. В 20.53 в горящей квартире нашли и вынесли из нее 75-летнюю женщину.

Спасатели начали реанимационные мероприятия и затем передали женщину медикам скорой помощи. К сожалению, жизнь пострадавшей спасти не удалось.

Пожар ликвидировали в 21.58. По оценке следователя Спасательного департамента Райдо Метса, пожар начался в спальне в районе стульев, стоявших рядом с кроватью. „Мы знаем, что жилец очень часто зажигала свечи рядом с кроватью, пожар и начался из-за небрежности при использовании свечи, в результате чего загорелись стулья рядом с кроватью, откуда огонь распространился на стоявшие рядом шкафы и кровать“, - пояснил Метс.

На потолке загоревшейся квартиры находился датчик дыма, но его батарейка была отсоединена, так как пищание датчика мешала жильцу. Других жильцов дома о пожаре известил датчик задымленности, установленный на лестничной клетке.

Спасательный департамент напоминает, что датчик дыма, находящийся в рабочем состоянии, помогает обнаружить пожар на ранней стадии и дает возможность безопасно выйти из здания. Рабочее состояние датчика следует проверять путем нажатия имеющейся на приборе тестовой кнопки.

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