Клиенты такси фирмы Bolt опять увидели в приложении свои оценки. Компания дала пояснение

Инспекции по защите данных не понравилось, что водители Bolt могут оценивать клиентов по пятибальной системе. Компания Bolt была уже готова в ноябре прошлого года перенести этот спор в суд, но слушания были отменены, так как стороны надеялись достичь внесудебного соглашения.

Однако на минувшей неделе клиенты-пассажиры Bolt смогли опять в приложении увидеть оценки в отношении себя.

Выяснилось, что договоренности Инспекция и Bolt еще не достигли, а в приложении произошла техническая ошибка.

Водители не могут оценивать клиентов

„Некоторые клиенты, использующие телефоны на базе Android могли видеть в приложении свою оценку из-за технической ошибки. К настоящему моменту мы эту ошибку устранили“, - сообщила пресс-секретарь Bolt Лийзи Мария Алексиус.

„Мы подчеркиваем, что оценка клиента не была видна водителям сервиса поездок, и водители клиентов оценивать не могли. Эта функция отключена с 31 октября 2023 года“, - добавила она.

Bolt продолжает общение с AKI, чтобы найти решение, которое устроит обе стороны.

Советник по связям с общественностью Инспекции по защите данных Катрин Хауг сказала Delfi Ärileht, что компания Bolt тем временем исправила требования по информированию клиентов и изменила сроки сохранения оценок. „Мы рассматриваем эти изменения и ждем подтверждения того, можно ли продолжить обслуживание на новых условиях“, - добавила Хауг.

По ее словам, внесудебное соглашение уже имеется, но оно еще надлежащим образом не оформлено.

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