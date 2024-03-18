Новости Эстонии
18.03.2024, 07:55

„Собака по 3-4 дня сидит одна и воет“: жительница Таллинна не может спать по ночам из-за отсутствия соседей

 
Куда обращаться, если животное надолго оставляют одно?
Анна Тамм
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Живя в многоквартирных домах, мы не застрахованы от звуков, идущих из соседних квартир. Хлопанье двери утром, шум лифта или перестановка мебели - эти звуки можно со временем перестать замечать. Однако к постоянному вою соседской собаки жительница Таллинна Татьяна так и не привыкла.

Жительница Таллинна Татьяна вот уже полгода слушает вой соседской собаки. При этом самих хозяев застать дома у нее не получилось ни разу. „Эту собачку жильцы слышат даже на улице, при том, что соседи на шестом этаже живут! - сокрушается женщина. - Съемная квартира, сверху каждый день собака воет, и я тоже скоро начну. У председателя правления квартирного товарищества нет контактов владельца квартиры, квартирантов не выловить. Такое впечатление что они только приходят кормить свою собаку и уходят, а мы полгода это слушаем“. По ее словам, в итоге председателю товарищества удалось поговорить с жильцами, однако после этого ничего не поменялась.

По словам Татьяны, полицию они с мужем вызвали уже дважды, однако ситуацию это не изменило - не тот случай, чтобы ломать двери. „Они тоже слышали лай, стучали ночью им в двери. Сказали, что нужно вызвать их повторно, когда соседи сверху будут дома, но я же не могу сидеть дома и дежурить их“, - говорит Татьяна. Действительно, вызов полиции по поводу шума после 23:00 имеет смысл, например, в случае драки, громкой ссоры. В случае с животным полиции сложнее повлиять на ситуацию.

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