„Собака по 3-4 дня сидит одна и воет“: жительница Таллинна не может спать по ночам из-за отсутствия соседей

Жительница Таллинна Татьяна вот уже полгода слушает вой соседской собаки. При этом самих хозяев застать дома у нее не получилось ни разу. „Эту собачку жильцы слышат даже на улице, при том, что соседи на шестом этаже живут! - сокрушается женщина. - Съемная квартира, сверху каждый день собака воет, и я тоже скоро начну. У председателя правления квартирного товарищества нет контактов владельца квартиры, квартирантов не выловить. Такое впечатление что они только приходят кормить свою собаку и уходят, а мы полгода это слушаем“. По ее словам, в итоге председателю товарищества удалось поговорить с жильцами, однако после этого ничего не поменялась.