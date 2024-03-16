Совсем скоро электросамокаты заполонят улицы. Прошлогоднее ограничение скорости действовать не будет

Складывается впечатление, что столицу уже оккупировали предлагаемые в аренду электросамокаты, хотя на самом деле на улицах их еще незначительное количество. В Таллинне компания Bolt , самокаты которой легко узнать по зеленому цвету, предлагает около 30% своего парка уличных транспортных средств. „Мы внимательно следим за прогнозами погоды, за температурой воздуха и осадками. Планируем вывести на улицы все имеющиеся в нашем распоряжении электросамокаты к началу или к середине апреля“, - сказал представитель руководитель подразделения электросамокатов Bolt Eesti Карл Апсолон.

Представитель Bolt еще не готов сообщить, сколько именно электрических средств передвижения предоставят в распоряжение горожан. 8 марта с помощью приложения компании можно было без особого труда отыскать более 700 свободных самокатов. Так что к лету в Таллинне наверняка появится более 2000 зеленых электросамокатов. Не намерена сдавать позиции и конкурирующая фирма, которая в этом году собирается предложить больше электроcамокатов, чем в прошлом. „Наша компания, руководствуясь спросом и требованиями, установленными местными самоуправлениями, планирует вывести в этом году на улицы Таллинна около 2000 электросамокатов“, - сказал исполнительный директор фирмы Tuul Райвис Озолиньш.