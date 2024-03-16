Совсем скоро электросамокаты заполонят улицы. Прошлогоднее ограничение скорости действовать не будет(8)
Хотя по ночам еще довольно холодно, да и днем прохладно, на улицах городов уже появились электросамокаты. В этом году в Таллинне не будет действовать ограничение скорости, которое было установлено в 2023 году, пишет издание Delfi Ärileht.
Складывается впечатление, что столицу уже оккупировали предлагаемые в аренду электросамокаты, хотя на самом деле на улицах их еще незначительное количество. В Таллинне компания Bolt, самокаты которой легко узнать по зеленому цвету, предлагает около 30% своего парка уличных транспортных средств. „Мы внимательно следим за прогнозами погоды, за температурой воздуха и осадками. Планируем вывести на улицы все имеющиеся в нашем распоряжении электросамокаты к началу или к середине апреля“, - сказал представитель руководитель подразделения электросамокатов Bolt Eesti Карл Апсолон.