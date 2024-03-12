ПРОГНОЗ | Убираем пуховики! Скоро погода станет намного теплее

По данным Агентства окружающей среды, во вторник (12.03) зона высокого давления отступит на запад России, у ее края будет как ясное небо, так и облака, но дождя не ожидается. С юга немного влияния окажет область низкого давления, и восточный ветер будет умеренный, у побережья порывами до 13 м/с. Температура воздуха ночью -2..-8°С, днем от +1°С на открытом ветру побережье и до +4..+8°С во внутренней части страны.

Ночь среды (13.03) на краю области высокого давления будет относительно ясной и спокойной. Температура воздуха -1..-6°С. В течение дня над Балтийским морем через Скандинавию распространится край области низкого давления, понемногу прибавится влажный воздух, облаков станет больше, местами может наблюдаться небольшой дождь. Температура воздуха ночью -1..-6°С, днем ​​0..+5°С.

В четверг (14.03) с Норвежского моря к побережью Скандинавии переместится активная область низкого давления, у края которой южный и юго-западный ветры усилятся. Местами небольшой дождь. В течение дня дождевых туч станет больше, и осадки станут более масштабными. Юго-западный ветер продолжит усиливаться, порывами до 17, на побережье до 20 м/с. Прибудет более теплая воздушная масса, температура ночью 0..+3, днем ​​+3..+9°С.

В ночь на пятницу (15.03) область низкого давления через северные районы Скандинавии переместится на восток. На ее краю нас ждут ливни и сильный юго-западный ветер. Днем на фоне повышения атмосферного давления осадки станут реже. Юго-западный ветер ослабеет. Температура воздуха ночью +2..+7°С, днем ​​+5..+10°С.

В субботу (16.03) новая активная область низкого давления достигнет центральных районов Скандинавии, а по ее краю над Балтийским морем пройдут сильные дожди. Юго-западный и южный ветры снова усилятся. Температура воздуха ночью +2..+7°С, днем ​​+6..+11°С.