Высокие ожидания: молодежь хочет зарабатывать 1899 евро чистыми

Пять лет назад молодые люди в возрасте 16–24 лет хотели зарабатывать в среднем 1428 евро, год назад – 1614 евро. Однако за последний год ожидания молодежи в отношении заработной платы выросли на целых 18%, достигнув 1899 евро.

Рост ожиданий в отношении заработной платы у молодых людей происходит быстрее, чем у других возрастных групп. Например, такие ожидания у работников в возрасте 25–34 лет выросли за год на 6%, а у работников в возрасте 35–44 лет – на 7%.

„Молодые люди более самоуверенны и смелее просят желаемую заработную плату, чем представители других возрастных групп“, – прокомментировала результаты исследования руководитель по подбору персонала CVKeskus.ee Грете Адлер и добавила, что если среди работников более старших поколений 17% считают вероятным вскоре получить желаемую зарплату, то среди молодых людей таковых уже целый 31%.

Медианная сумма заработной платы, ожидаемой молодыми людьми, половина из которых хотят зарабатывать больше, а половина – меньше, в настоящее время составляет 1800 евро, что на 300 евро больше, чем в прошлом году, и на 600 евро больше, чем пять лет назад.

В данный момент молодые люди зарабатывают в среднем 1364 евро чистыми

В данный момент молодые люди зарабатывают в среднем 1364 евро чистыми. Следовательно, желаемая ими заработная плата отличается от реальности более чем на 500 евро (535 евро), то есть разница между ожидаемой и реальной зарплатой составляет 28%. По сравнению с прошлым годом разрыв между ожиданиями молодежи и реальностью не сильно изменился – если год назад разница между ожидаемой и реальной зарплатой составляла 27%, то сейчас она составляет 28%.

Руководитель Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер добавила, что молодые люди более оптимистичны в отношении повышения зарплаты. „Целых 45% молодых людей считают, что их основная зарплата вырастет в первой половине 2024 года. В остальных возрастных группах повышение своей зарплаты прогнозировали около 30% респондентов“, – пояснила Кадри Сеэдер.