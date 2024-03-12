Цахкна: налог на безопасность должен охватывать как можно большую часть общества

Цахкна отметил, что идея налога на государственную оборону, выдвинутая в ходе предвыборной кампании социал-демократов, изначально предполагала исключительно повышение подоходного налога. „Это легло бы бременем на узкий круг работающих людей. Но это должно быть решением солидарности всего общества. Необходимо разработать всесторонний налог на безопасность, охватывающий все общество“, — сказал министр иностранных дел.

На самом деле, даже социал-демократы уже не говорят только о повышении подоходного налога. Но что именно будет облагаться налогом и в каком объеме, неясно. На днях премьер-министр Кая Каллас перечислила возможные варианты. „Собственность, доход, оборот, потребление? Это то, что необходимо обсудить“, — сказала Каллас. Ляэнеметс предложил облагать налогом доходы как людей, так и предприятий.