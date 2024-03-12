12.03.2024, 19:46
Цахкна: налог на безопасность должен охватывать как можно большую часть общества(32)
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В свете заявлений партнеров по коалиции председатель Eesti 200 сказал, что налог на безопасность должен быть временным и охватывать как можно большую часть общества.
Цахкна отметил, что идея налога на государственную оборону, выдвинутая в ходе предвыборной кампании социал-демократов, изначально предполагала исключительно повышение подоходного налога. „Это легло бы бременем на узкий круг работающих людей. Но это должно быть решением солидарности всего общества. Необходимо разработать всесторонний налог на безопасность, охватывающий все общество“, — сказал министр иностранных дел.