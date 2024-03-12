12.03.2024, 11:01
Россия объявила в розыск Лаури Ляэнеметса
ФОТО: | Delfi Meedia
В базу данных розыска МВД РФ помимо премьер-министра Каи Каллас и государственного секретаря Таймара Петеркопа внесено также имя министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (СДПЭ).
В России возбуждены уголовные дела против более 50 чиновников из Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Чехии. Их обвиняют „в уничтожении либо повреждении“ красноармейских памятников.
Согласно пункту 2 статьи 243.4 УК РФ, в России чиновникам грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
Об этом в социальных сетях написал и советник Ляэнеметса Воотеле Пяй.
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