В 2015 году в Литве был застрелен известный боец ММА. Сейчас стало известно: это сделали киллеры из Эстонии

Оказывается, за деньги киллеры обменивались заказами на выполнение той или иной "работы". Так, в последнее время в Литву все чаще приезжают готовые на все эстонцы или латвийцы; в свою очередь, литовцы пользуются немалым спросом на кровавые услуги у своих ближайших соседей в Латвии.

За пять минут до полуночи 6 ноября 2015 года в Каунасе двое стрелков "разобрались" с Деймантасом Бугавичюсом (1988 г. р.), или "Деймой", имевшим тесные контакты с печально известной каунасской бандой "Агуркинисов". Он был хладнокровно застрелен в уютном застроенном виллами квартале Шилайняй, возле дома №5 по улице Шетос, когда сидел в "мерседесе" со своей бывшей (и беременной) "куколкой" Витой Плядите-Якутене и ждал, когда сработает дистанционное управление, открывающее ворота во двор.