Будет ли эстонская полиция проверять визы и ВНЖ у голосующих в посольстве россиян?

Начальник Госполиции призвал граждан России, проживающих в Латвии и желающих принять участие в „выборах президента РФ“, считаться с возможными проверками на улицах. Такие же проверки проводятся российскими службами, когда граждане Латвии идут голосовать на избирательные участки в России, отметил Рукс.

Предупреждают, что в ходе проверок российских граждан могут быть выявлены серьезные нарушения правил пребывания в стране, что может привести к началу процедуры выдворения из Латвии. Во время выборов президента России в Латвии Госполиция будет работать в усиленном режиме, строго пресекая любые попытки прославления российской агрессии, подчеркнул Рукс.

А как обстоят дела в Таллинне? Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Рааво Ярва отмечает, что подобных действий в Эстонии не планируется: „Патруль у здания посольства РФ действительно будет усилен для обеспечения безопасности людей. В целом же Департамент полиции и погранохраны не планирует особой деятельности в этот день“.

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