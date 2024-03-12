ВИДЕО | Рейнсалу: правительство хочет скрытно ввести новые налоги(29)
Вчера, 11 марта, состоялось заседание специальной комиссии Рийгикогу, где, среди прочего, обсуждались вопросы перераспределения доходной базы самоуправлений и возможное введение новых налогов.
В феврале министр регионального развития и сельского хозяйства Мадис Каллас (Партия реформ) сказал изданию Maaleht, что министерство может перераспределить доходную базу местных самоуправлений, чтобы поддержать те муниципалитеты, которые испытывают финансовые трудности. Например, уменьшив выплаты для более богатых городов и волостей и увеличив для более бедных.
„Мне кажется, что в этом плане есть скрытое коварство. У некоторых муниципалитетов хотят отобрать часть доходов, чтобы заставить их компенсировать и искать доходы в других местах, создавать новые налоги“, - сказал Delfi председатель специальной комиссии, бывший министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Isamaa).
Рейнсалу отметил, что на собрании обсуждался, например, налог на пробки, налог на въезд в муниципалитеты и туристический налог. „Эстонии не нужны новые повышения налогов. У нас должен быть мораторий на новые налоги“, - заявил Рейнсалу.
„Позиция министра регионального развития, что модель финансирования самоуправлений будет побуждать людей оставаться в конкретном самоуправлении, а не уезжать в более богатые самоуправления, мягко говоря, наивна“, - сказал Рейнсалу и добавил, что в таких местах важнее то, есть ли у человека работа и могут ли дети получать образование.
По его словам, опасно и то, что министр Каллас планирует в ближайшее время отменить льготу по земельному налогу для домохозяйств. В Таллинне для некоторых земель это может означать дополнительные расходы в размере тысяч евро в год.
Кроме того, если сейчас существует правило, что земельный налог может увеличиваться только на 10% в год, то теперь, по словам Рейнсалу, есть предложение отменить это условие. „Этот сатанинский план очень сильно ударит по людям во всем этом каскаде налоговых повышений“, - сказал он. Министр добавил, что ряд новых налогов уже вступили в силу, введение других запланировано, а теперь еще появился план, который заставит самоуправления вводить местные налоги.
Каллас: местные самоуправления сами будут принимать решения по некоторым налогам
По словам министра регионального развития Мадиса Калласа, руководители местных органов власти всегда хотели обладать большими полномочиями при принятии решений. „Дело не в том, что мы вешаем на них обязательства, а в том, что мы даем им инструменты, чтобы они могли сами решить, хотят ли они применять тот или иной налог“, - сказал Каллас.
По его словам, правительство планирует предоставить самоуправлениям право принимать решения по вопросам, касающихся земельного налога. В будущем планируется предоставить полномочия для принятия решений по всему, что касается пакета местных налогов. „Если местные власти видят, что в каком-то районе целесообразно применить какой-либо местный налог, то это их решение“, - пояснил министр.
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