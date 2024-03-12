ВИДЕО | Рейнсалу: правительство хочет скрытно ввести новые налоги

В феврале министр регионального развития и сельского хозяйства Мадис Каллас (Партия реформ) сказал изданию Maaleht, что министерство может перераспределить доходную базу местных самоуправлений, чтобы поддержать те муниципалитеты, которые испытывают финансовые трудности. Например, уменьшив выплаты для более богатых городов и волостей и увеличив для более бедных.

„Мне кажется, что в этом плане есть скрытое коварство. У некоторых муниципалитетов хотят отобрать часть доходов, чтобы заставить их компенсировать и искать доходы в других местах, создавать новые налоги“, - сказал Delfi председатель специальной комиссии, бывший министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Isamaa).

Рейнсалу отметил, что на собрании обсуждался, например, налог на пробки, налог на въезд в муниципалитеты и туристический налог. „Эстонии не нужны новые повышения налогов. У нас должен быть мораторий на новые налоги“, - заявил Рейнсалу.

„Позиция министра регионального развития, что модель финансирования самоуправлений будет побуждать людей оставаться в конкретном самоуправлении, а не уезжать в более богатые самоуправления, мягко говоря, наивна“, - сказал Рейнсалу и добавил, что в таких местах важнее то, есть ли у человека работа и могут ли дети получать образование.

По его словам, опасно и то, что министр Каллас планирует в ближайшее время отменить льготу по земельному налогу для домохозяйств. В Таллинне для некоторых земель это может означать дополнительные расходы в размере тысяч евро в год.

Кроме того, если сейчас существует правило, что земельный налог может увеличиваться только на 10% в год, то теперь, по словам Рейнсалу, есть предложение отменить это условие. „Этот сатанинский план очень сильно ударит по людям во всем этом каскаде налоговых повышений“, - сказал он. Министр добавил, что ряд новых налогов уже вступили в силу, введение других запланировано, а теперь еще появился план, который заставит самоуправления вводить местные налоги.