Мужчина прыгнул под проезжающий мимо автомобиль и оказался в больнице

В промежутке между 11:00 и 11:15 произошла авария возле Таллинна мнт, 10 в Лихула (волость Ляэнеранна в Пярнумаа), где 35-летняя женщина на легковом автомобиле Volkswagen Sharan при совершении правого поворота, сдавая назад, наехала на 83-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Пешехода доставили в больницу.

В 16:13 произошла авария возле Парги, 9 в Валга. По имеющимся данным, группа людей шла пешком, в то время как один из них - 48-летний мужчина - неожиданно выпрыгнул на дорогу под проезжающий мимо легковой автомобиль Škoda Octavia, которым управлял 41-летний мужчина. Пешехода доставили в больницу для проверки.

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