Школе в Австралии поступил звонок с угрозой с эстонского номера(16)
В австрийском Гарстене учеников и преподавателей эвакуировали из-за звонка с угрозами с эстонского номера.
По сообщению издания Kronen Zeitung, в понедельник в 10:30 директору школы поступил звонок с угрозами, в котором голос, созданный компьютерной программой, угрожал устроить стрельбу. Директор немедленно запустил план действий в чрезвычайной ситуации. Школьную семью эвакуировали, ученики и преподаватели укрылись в хоккейном зале.
На место происшествия прибыла полиция в усиленном составе, также были задействованы сотрудиник служб быстрого реагирования.
Кто стоял за угрозой, пока не установлено, но известно, что звонок был сделан с эстонского номера. Полиция пытается установить личность угрожавшего.
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