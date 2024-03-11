ЧП и криминал
11.03.2024, 21:19

Школе в Австралии поступил звонок с угрозой с эстонского номера

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Elisabeth Viil
elisabeth.viil@delfi.ee
Фото носит иллюстративный характер.
Фото носит иллюстративный характер.
ФОТО: Christoph Reichwein | Christoph Reichwein/dpa

В австрийском Гарстене учеников и преподавателей эвакуировали из-за звонка с угрозами с эстонского номера.

По сообщению издания Kronen Zeitung, в понедельник в 10:30 директору школы поступил звонок с угрозами, в котором голос, созданный компьютерной программой, угрожал устроить стрельбу. Директор немедленно запустил план действий в чрезвычайной ситуации. Школьную семью эвакуировали, ученики и преподаватели укрылись в хоккейном зале.

На место происшествия прибыла полиция в усиленном составе, также были задействованы сотрудиник служб быстрого реагирования.

Кто стоял за угрозой, пока не установлено, но известно, что звонок был сделан с эстонского номера. Полиция пытается установить личность угрожавшего.

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