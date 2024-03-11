ЧП и криминал
11.03.2024, 20:51

Из-за подгоревшей еды сильно пострадала квартира: два человека в больнице

 
Delfi
Фото носит иллюстративный характер.
Фото носит иллюстративный характер.
ФОТО: Irina Mägi | Delfi Meedia

Сегодня вечером в квартире на улице Александри в Тарту произошел пожар. По данным Спасательного департамента, причиной возгорания стала подгоревшая еда.

По словам пресс-секретаря департамента, вызов поступил в 19:57. Из-за подгоревшей еды в квартире начался пожар. Двух находившихся в квартире человек скорая доставила в больницу.

По всей видимости, пострадавшие получили отравление угарным газом, добавил представитель департамента.

В 20:25 пожар был потушен, однако квартира сильно повреждена.

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