Катри Райк собирается баллотироваться в Европарламент

"Достаточно большая вероятность", - сказала Райк в понедельник в передаче "Горизонт" на телеканале ETV+ в ответ на вопрос, будет ли она кандидатом от соцдемов.

Она пояснила, что список кандидатов будет утверждаться на совете уполномоченных Социал-демократической партии в ближайшие выходные.

"Скорее всего я буду [в списке], я дала мое согласие", - сказала Райк.

Катри Райк была выдвинута в начале марта кандидатом на выборах в Европейский парламент правлением отделения Социал-демократической партии в Валгамаа.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.