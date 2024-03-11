Новости Эстонии
11.03.2024, 20:20

Катри Райк собирается баллотироваться в Европарламент

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ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

По словам бывшего мэра Нарвы Катри Райк, ее имя скорее всего будет присутствовать в списке Социал-демократической партии на выборах в Европарламент в июне этого года, пишет RusERR.

"Достаточно большая вероятность", - сказала Райк в понедельник в передаче "Горизонт" на телеканале ETV+ в ответ на вопрос, будет ли она кандидатом от соцдемов.

Она пояснила, что список кандидатов будет утверждаться на совете уполномоченных Социал-демократической партии в ближайшие выходные.

"Скорее всего я буду [в списке], я дала мое согласие", - сказала Райк.

Катри Райк была выдвинута в начале марта кандидатом на выборах в Европейский парламент правлением отделения Социал-демократической партии в Валгамаа.

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