Cуд оставил в силе решение правительства о выдаче Турыгина и Потапенко в США

Ранее Турыгин и Потапенко успешно обжаловали в окружном суде первоначальное решение правительства об их выдаче в США, вынесенное правительством в сентябре 2023 года, усмотрев процедурные недостатки в рассмотрении ходатайства о выдаче, передает RusERR.

25 января правительство вновь одобрило выдачу обвиняемых, которые оспорили это решение в административном суде.

Таллиннский административный суд, рассмотрев жалобы обвиняемых на это решение правительства, отклонил все доводы проживающих в Эстонии обвиняемых, включая невозможность встречаться с родственниками в случае выдачи в США, существенные недоставки в американской тюремной системе с точки зрения прав и безопасности заключенных, а также исключительно длительные сроки тюремного заключения, назначаемые американскими судами - по совокупности предъявленных обвинений Турыгину и Потапенко грозит тюремный срок, превышающий продолжительность человеческой жизни.

Административный суд занял позицию, что у правительства есть вытекающее из закона дискреционное право занять позицию, что общественный интерес в обеспечении правосудия и эффективном международном сотрудничестве перевешивает дополнительное ущемление прав Турыгина и Потапенко, которое повлечет за собой их выдача в США.

Постановление административного суда не вступило в силу и может быть обжаловано в окружном суде в течение 10 дней.

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