Таави Рыйвас все-таки добрался до Японии

В воскресенье министр иностранных дел Маргус Цахна отправился с бизнес-делегацией в Японию. Таави Рыйваса попросили покинуть самолет в Хельсинки, поскольку, как утверждается, политик находился в состоянии опьянения.

Таави Рыйвас рассказал Delfi, что на рейсе Таллинн-Хельсинки он повздорил со стюардессой из-за того, что во время полета использовал ноутбук для работы. „Скорее всего именно по этой причине меня не пустили на следующий рейс в Японию“, - добавил он. „Я подал официальную жалобу в Finnair с требованием возместить ущерб“.

Министерство иностранных дел подтвердило, что Рыйвас был снят с рейса в Японию.

Директор бюро по связям с общественностью Министерства иностранных дел Лийза Тоотс сказала Delfi, что ей известно об этом случае, но дать более подробные комментарии о причинах, по которым политика сняли с рейса, она на может. Она добавила, что Рыйвас в составе бизнес-делегации представлял предприятие Auve Tech.

“Члены бизнес-делегации свободны в своих действиях и решениях, и министерство не несет ответственности ни за членов бизнес-делегации, ни за их передвижения, - сказала Тоотс. - Участники бизнес-делегации самостоятельно организуют поездку к месту назначения. Таави Рыйвас ехал в Японию не с официальной делегацией министра (разные рейсы), но в аэропорту Хельсинки мы встретились“.

В состав бизнес-делегации входят компании Auve Tech и Marduk Technologies. Леэт Рауно Лембер, представляющий Marduk Technologies, сообщил Delfi, что Таави Рыйвас должен вылететь в Токио следующим рейсом. „В какой-то момент он все равно должен присоединиться к делегации“, - сказал он.

На сайте аэропорта Хельсинки указано, что рейс в токийский аэропорт Ханэда должен был вылететь в 17:55, но его задержали на полчаса.

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