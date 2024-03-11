Мертвый новорожденный в эстонской деревне: прокуратура раскрыла подробности

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В течение последних пяти недель полиция и прокуратура работали над установлением личности матери новорожденного, найденного мертвым в деревне Сууре-Ляхтру.

„Сразу после обнаружения ребенка мы начали поиски на местности, а также сбор другой информации. Благодаря этой информации мы вышли на след предполагаемой матери ребенка. С помощью ДНК, взятой с тела ребенка, мы при содействии специалистов установили, что ребенка родила 30-летняя женщина, которая последние несколько недель находилась за границей. Благодаря плодотворному сотрудничеству с полицией Марокко в субботу женщина была задержана“, - рассказал о ходе расследования префект Ляэнеской префектуры Кайдо Кыплас.

Он подчеркнул, что большая часть работы по расследованию этого дела еще впереди. „Покуда мы не снимем с женщины показания, мы не можем сказать, что привело к этим трагическим событиям и могла ли сама женщина стать жертвой преступления. Наша следующая задача – доставить мать ребенка в Эстонию, для чего необходимо решение об экстрадиции со стороны властей Марокко, а это, безусловно, займет некоторое время. Поэтому мы не можем сказать, что дело уже раскрыто“, - подчеркнул Кыплас.

По словам старшего прокурора Ляэнеской окружной прокуратуры Маарьи Германн, они тесно сотрудничают с марокканской полицией, чтобы вернуть женщину на родину. „Мы рады, что нашли ее живой и здоровой. Мы тесно сотрудничаем, чтобы вернуть женщину на родину, где мы сможем поговорить с ней напрямую“, - сказала Германн.

„Тот факт, что женщину нашли, - это большой шаг вперед для производства, которое идет и еще далеко от завершения. Уголовное производство, чтобы выяснить, что именно произошло с женщиной и ребенком, продолжается в виде более рутинных действий“, - отметила прокурор и добавила, что все собранные улики будут проанализированы, чтобы убедиться, что ничего не осталось незамеченным.