Пропавший на Сааремаа мужчина сам связался с близкими

Сообщалось, что последний раз близкие контактировали с ним в субботу, 9 марта, после чего связаться с ним не удавалось. Мужчина мог находиться в деревне Кескранна на Сааремаа или на улице Толли в Курессааре. Не исключено, что он передвигается на белом микроавтобусе Ford Transit.

Полиция просила всех, кто видел Тарво или описанный выше белый фургон, сообщить об этом по номеру 112.

Ночью поступило сообщение, что мужчина сам связался с близкими и они доставят его домой.

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