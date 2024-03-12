ЧП и криминал
12.03.2024, 09:35

Пропавшая в Таллинне 15-летняя Ангелина нашлась

 
Delfi
Politseisõiduk.
Politseisõiduk.
ФОТО: Eero Vabamägi | Eero Vabamaegi

В понедельник полиция просила помощи в поисках пропавшей в Таллинне 15-летней Ангелины.

Сообщалось, что девушка ушла из детского дома утром 6 марта и до сих пор не вернулась. Может находиться в Копли или Ласнамяэ.

Во вторник утром пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Барбара Лутс сообщила, что Ангелина вчера вечером вернулась в детский дом.

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