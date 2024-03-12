12.03.2024, 09:35
Пропавшая в Таллинне 15-летняя Ангелина нашлась
ФОТО: | Eero Vabamaegi
В понедельник полиция просила помощи в поисках пропавшей в Таллинне 15-летней Ангелины.
Сообщалось, что девушка ушла из детского дома утром 6 марта и до сих пор не вернулась. Может находиться в Копли или Ласнамяэ.
Во вторник утром пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Барбара Лутс сообщила, что Ангелина вчера вечером вернулась в детский дом.
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