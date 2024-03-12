Пропавшая в Таллинне 15-летняя Ангелина нашлась

Сообщалось, что девушка ушла из детского дома утром 6 марта и до сих пор не вернулась. Может находиться в Копли или Ласнамяэ.

Во вторник утром пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Барбара Лутс сообщила, что Ангелина вчера вечером вернулась в детский дом.

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