Полиция задержала 57-летнего мужчину, который уклонялся от исполнения решения суда

По сведениям полиции, у мужчины отсутствует постоянное место жительства и он может посещать различные суповые кухни Таллинна.

Сегодня, 13 марта, полиция нашла Бенни в учреждении размещения, мужчину доставят в тюрьму.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.