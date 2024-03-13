ЧП и криминал
13.03.2024, 16:30

Полиция задержала 57-летнего мужчину, который уклонялся от исполнения решения суда

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Delfi
Tallinna vangla
Tallinna vangla
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В понедельник, 11 марта, полиция сообщила, что Бенни Бахрам Зурани Голами уклоняется от исполнения судебного решения, согласно которому мужчина должен отбывать наказание в тюрьме.

По сведениям полиции, у мужчины отсутствует постоянное место жительства и он может посещать различные суповые кухни Таллинна.

Сегодня, 13 марта, полиция нашла Бенни в учреждении размещения, мужчину доставят в тюрьму.

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