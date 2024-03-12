В Ласнамяэ изменился номер телефона для регистрации на бесплатную юридическую консультацию

«Я рада, что мы можем обеспечить нашим жителям бесплатные качественные юридические консультации, и в то же время быть хорошей учебной базой для студентов юридических факультетов эстонских университетов. Для получения консультации необходимо предварительно зарегистрироваться по новому номеру телефона», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В июне 2022 года в управе района Ласнамяэ была проведена реструктуризация, в результате которой была устранена одна должность юриста. С этого времени управу района Ласнамяэ обслуживает команда юридической службы города Таллинна. Поскольку консультирование жителей не входит в число предоставляемых юридической службой услуг, районная управа искала другие возможности для оказания правовой помощи жителями и с сентября 2022 года был запущен пилотный проект, в рамках которого жители получали бесплатные юридические консультации от студентов юридических факультетов, обучающихся в эстонских университетах. Проект оказался успешным.

Начиная с 12 февраля 2024 года правовое консультирование в здании управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54) проводится по понедельникам с 14 до 18 часов. Для получения консультации необходимо предварительно зарегистрироваться по новому номеру телефона 5562 1024 или по электронной почте noustamised@krisanne.ee.

В начале этого года управа района Ласнамяэ и MTÜ Krisanne Juristide Õigusabi заключили договор, согласно которому в здании управы района Ласнамяэ (улица Палласти, 54) будет оказываться бесплатная юридическая помощь по понедельникам в период с 12 февраля по 13 мая и с 16 сентября по 16 декабря 2024 года.

Дополнительная информация: Юлианна Юрченко, старейшина района Ласнамяэ, тел. 5783 8624.

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