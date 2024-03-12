В Ласнамяэ изменился номер телефона для регистрации на бесплатную юридическую консультацию(1)
С 12 февраля в управе района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54) вновь можно получить бесплатную юридическую консультацию на эстонском или на русском языке. Для получения консультации необходимо предварительно зарегистрироваться по новому номеру телефона 5562 1024, или написав на электронную почту noustamised@krisanne.ee.
«Я рада, что мы можем обеспечить нашим жителям бесплатные качественные юридические консультации, и в то же время быть хорошей учебной базой для студентов юридических факультетов эстонских университетов. Для получения консультации необходимо предварительно зарегистрироваться по новому номеру телефона», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
В июне 2022 года в управе района Ласнамяэ была проведена реструктуризация, в результате которой была устранена одна должность юриста. С этого времени управу района Ласнамяэ обслуживает команда юридической службы города Таллинна. Поскольку консультирование жителей не входит в число предоставляемых юридической службой услуг, районная управа искала другие возможности для оказания правовой помощи жителями и с сентября 2022 года был запущен пилотный проект, в рамках которого жители получали бесплатные юридические консультации от студентов юридических факультетов, обучающихся в эстонских университетах. Проект оказался успешным.
Начиная с 12 февраля 2024 года правовое консультирование в здании управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54) проводится по понедельникам с 14 до 18 часов. Для получения консультации необходимо предварительно зарегистрироваться по новому номеру телефона 5562 1024 или по электронной почте noustamised@krisanne.ee.
В начале этого года управа района Ласнамяэ и MTÜ Krisanne Juristide Õigusabi заключили договор, согласно которому в здании управы района Ласнамяэ (улица Палласти, 54) будет оказываться бесплатная юридическая помощь по понедельникам в период с 12 февраля по 13 мая и с 16 сентября по 16 декабря 2024 года.
Дополнительная информация: Юлианна Юрченко, старейшина района Ласнамяэ, тел. 5783 8624.
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