Вскоре в Нымме будет достроено новое здание детского сада «Мяннимудила»(4)
Сегодня, 11 марта, был снят венок со стропил нового инновационного здания детского сада «Мяннимудила». Это первый детский сад в Таллинне, построенный из CLT-панелей. Венок от Astlanda Ehitus приняли вице-мэры Андрей Канте и Тийт Терик, старейшина Нымме Кармо Кури и директор детского сада Пилле Роозиорг.
Предшественник «Мяннимудила» - Таллиннский детский сад-ясли №80 открылся в Нымме в 1962 году. Здание на 4 группы было построено по типовому проекту тех лет и рассчитано на 95 детей. В 2013 году здание было расширено при помощи модулей, и в 2014–2015 годах в детском саду работало 6 групп. После разбора модулей сад продолжил работу в 4 группах, что больше не отвечало потребностям быстро развивающегося района. К тому же, старое здание, как и многие построенные в 1960-х сады, было амортизировано и не отвечало современным потребностям.
По словам вице-мэра Тийта Терика, новое здание, построенное с учётом потребностей детей, будет гораздо просторнее старого: вместо прежних четырёх групп здесь разместится восемь. «Новый детский сад будет готов принять 176 малышей, что очень важно для такого быстро развивающегося района как Нымме, – сказал Терик. – Новое здание „Мяннимудила“ - в своём роде инновационный строительный проект для детских садов Таллинна. Это здание выполнено из деревянных конструкций, которые мы планируем применять и в будущем. Конструкции из CLT-панелей обеспечивают архитектурную гибкость и экономичны. Они безопасны для здоровья и окружающей среды и способны поглощать CO2».
Новое компактное двухэтажное здание детского сада «Мяннимудила» спроектировано так, чтобы вписаться в окружающее городское пространство. Участок разделён на две части, с одной стороны здания находится двор с игровой площадкой, с другой – главный вход, служебная и парковочная зона. На северо-западной стороне двора расположена огороженная игровая площадка с учебным павильоном, у восточного угла здания – площадка для групп, обнесённая изгородью.
В новом здании будут просторные и светлые помещения для восьми групп. В помещение каждой группы можно будет попасть прямо со двора. У входов установлены навесы, поэтому здесь можно проводить занятия на улице в любую погоду. Коридор проходит через все здание и зонирует внутреннее пространство: помещения групп, кабинеты, открытые игровые и учебные зоны, вспомогательные и технические помещения. Вход ведёт в вестибюль, откуда посетители детсада смогут перейти в залы, группы или кабинеты.
Здание построено из CLT-панелей на деревянных конструкциях. Несущая конструкция дома состоит из внутренних и наружных стеновых элементов, выполненных из перекрестно-клееных деревянных панелей. CLT-панели позволяют сократить сроки строительства, обладают хорошей тепло- и звукоизоляцией, отличной несущей способностью и устойчивостью. Этот материал безопасен для здоровья и окружающей среды и обладает способностью поглощать CO2. Панели поставляются с завода и устанавливаются с защитным покрытием, которое снимается после гидроизоляции здания.
Проект нового здания детского сада «Мяннимудила» разработало бюро AW2, строительные работы выполняет Astlanda Ehitus OÜ, надзор собственника осуществляет Ehitusagentuur OÜ. Запланированная общая стоимость строительства здания составляет около 9,43 млн евро. Здание будет готово к концу 2024 года.
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