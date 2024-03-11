Вскоре в Нымме будет достроено новое здание детского сада «Мяннимудила»

Предшественник «Мяннимудила» - Таллиннский детский сад-ясли №80 открылся в Нымме в 1962 году. Здание на 4 группы было построено по типовому проекту тех лет и рассчитано на 95 детей. В 2013 году здание было расширено при помощи модулей, и в 2014–2015 годах в детском саду работало 6 групп. После разбора модулей сад продолжил работу в 4 группах, что больше не отвечало потребностям быстро развивающегося района. К тому же, старое здание, как и многие построенные в 1960-х сады, было амортизировано и не отвечало современным потребностям.

По словам вице-мэра Тийта Терика, новое здание, построенное с учётом потребностей детей, будет гораздо просторнее старого: вместо прежних четырёх групп здесь разместится восемь. «Новый детский сад будет готов принять 176 малышей, что очень важно для такого быстро развивающегося района как Нымме, – сказал Терик. – Новое здание „Мяннимудила“ - в своём роде инновационный строительный проект для детских садов Таллинна. Это здание выполнено из деревянных конструкций, которые мы планируем применять и в будущем. Конструкции из CLT-панелей обеспечивают архитектурную гибкость и экономичны. Они безопасны для здоровья и окружающей среды и способны поглощать CO 2 ».

Новое компактное двухэтажное здание детского сада «Мяннимудила» спроектировано так, чтобы вписаться в окружающее городское пространство. Участок разделён на две части, с одной стороны здания находится двор с игровой площадкой, с другой – главный вход, служебная и парковочная зона. На северо-западной стороне двора расположена огороженная игровая площадка с учебным павильоном, у восточного угла здания – площадка для групп, обнесённая изгородью.