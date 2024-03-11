Ласнамяэ на выходных отличился: в ходе пьяной разборки женщина ударила мужа ножом

8 марта в полицию сообщили, что на лестничной клетке многоквартирного дома в Ласнамяэ возник конфликт, в ходе которого 49-летнему мужчине была нанесена травма. Полиция пока не установила личность злоумышленника, обстоятельства инцидента расследуются.

8 марта в полицию сообщили, что в многоквартирном доме в Ласнамяэ возник конфликт, в ходе которого 43-летний мужчина напал на свою спутницу жизни. Свидетелем конфликта стал и ребенок. Полиция задержала мужчину.

9 марта в полицию сообщили, что в многоквартирном доме в районе Кесклинн произошла драка, к ходе которой 20-летнему мужчине была нанесена травма. Обстоятельства происшествия выясняются.

9 марта в районе Кесклинн в доме на улице Весивярава возник конфликт между 23-летним мужчиной и его 19-летней спутницей жизни, в ходе которого они причинили друг другу телесные повреждения. При конфликте присутствовали и дети.

9 марта полиция получила сообщение, что в Ласнамяэ в многоквартирном доме на Нарвском шоссе 49-летняя женщина ударила своего 48-летнего мужа ножом в спину. Оба участника конфликта были пьяны. Полиция задержала женщину.

10 марта в полицию сообщили, что в Ласнамяэ на парковке у магазина Selver вспыхнул конфликт, в ходе которого мужчина причинил своей бывшей 18-летней сожительнице телесные повреждения.

10 марта полиция получила сообщение о том, что в Ласнамяэ в многоквартирном доме на улице Паэ мужчина напал на 36-летнюю женщину.

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