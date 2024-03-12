КАРТА | Rail Baltic: власти выдали разрешение на строительство депо и путей в районе Юлемисте

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) сообщает, что 21.02.2024 им были выданы разрешения на строительство депо для подвижного состава в Ülemiste, а 10.03.2024 – на строительство железнодорожных путей Rail Baltic на участке длиной 6,6 км от Юлемисте до станции Раэ/Соодевахе.

Участок железной дороги проходит по Харьюскому уезду, начиная от Таллинна, от района Ласнамяэ, до деревни Соодевахе в волости Раэ.

Депо Юлемисте предназначено для обслуживания пассажирского подвижного состава с шириной колеи в 1435 мм (ремонт и техническое обслуживание составов). В депо имеется 8 железнодорожных веток, платформы для обслуживания и здание депо.

TTJA выдал разрешение на строительство участка протяженностью 6,6 км, из которых 4,8 км покрываются договором на строительство между Rail Baltic Estonia OÜ и совместными подрядчиками в лице AS TREV-2 Grupp и AllSpark OÜ. Строительные работы начнутся весной этого года и, как ожидается, будут завершены к середине 2027 года.

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