11.03.2024, 16:11
Над Таллинном распространился запах гари. В чем дело?
ФОТО: | EESTI PÄEVALEHT
В воскресенье Delfi получил несколько сообщений о том, что в столичных районах Астангу, Мустамяэ и Кристийне распространяется запах гари. Спасательный департамент напоминает, что, сжигая листву, необходимо соблюдать технику безопасности.
Житель Астангу сообщил Delfi, что запах появился после девяти часов вечера. Он находился в квартире с ребенком и почувствовал запах гари. „Вскоре соседи тоже стали писать, что пахнет горелым. На всякий случай мы с ребенком вышли на улицу, так как запах был очень интенсивным и мы не хотели рисковать здоровьем“.