Над Таллинном распространился запах гари. В чем дело?

Житель Астангу сообщил Delfi, что запах появился после девяти часов вечера. Он находился в квартире с ребенком и почувствовал запах гари. „Вскоре соседи тоже стали писать, что пахнет горелым. На всякий случай мы с ребенком вышли на улицу, так как запах был очень интенсивным и мы не хотели рисковать здоровьем“.