ЧП и криминал
11.03.2024, 16:11

Над Таллинном распространился запах гари. В чем дело?

 
Berta Gortfelder
berta.gortfelder@epl.ee
ФОТО: PILLE-RIIN PREGEL | EESTI PÄEVALEHT

В воскресенье Delfi получил несколько сообщений о том, что в столичных районах Астангу, Мустамяэ и Кристийне распространяется запах гари. Спасательный департамент напоминает, что, сжигая листву, необходимо соблюдать технику безопасности.

Житель Астангу сообщил Delfi, что запах появился после девяти часов вечера. Он находился в квартире с ребенком и почувствовал запах гари. „Вскоре соседи тоже стали писать, что пахнет горелым. На всякий случай мы с ребенком вышли на улицу, так как запах был очень интенсивным и мы не хотели рисковать здоровьем“.

По его словам, в дом вызвали спасателей, которые осмотрели все квартиры, но очага возгорания не обнаружили. Также они проверили территорию вокруг дома.

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