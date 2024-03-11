Кая Каллас о супруге: конечно, он страдает от этого. Постоянно

Кая Каллас прошла через скандал, связанный с российскими перевозками ее супруга, в целости и сохранности. А говорит ли сейчас она со своим мужем о случае, который едва не стоил ей должности? Об этом спросила журналист Delfi Вилья Кийслер премьер-министра в ходе довольно продолжительного интервью.