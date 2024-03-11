11.03.2024, 14:55
Кая Каллас о супруге: конечно, он страдает от этого. Постоянно(22)
Кая Каллас прошла через скандал, связанный с российскими перевозками ее супруга, в целости и сохранности. А говорит ли сейчас она со своим мужем о случае, который едва не стоил ей должности? Об этом спросила журналист Delfi Вилья Кийслер премьер-министра в ходе довольно продолжительного интервью.
Попросил ли ваш супруг у вас прощения за то, что доставил вам самую крупную в жизни неприятность — такое же никогда не забудется?
Да. Конечно, он страдает от этого. Всё время страдает. Естественно.
Полностью интервью на эстонском языке читайте и смотрите здесь. Перевод будет опубликован на RusDelfi во вторник.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.