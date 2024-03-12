ГРАФИК И ТАБЛИЦА | В январе эстонский экспорт сократился на 11%, самый большой спад пришелся на Финляндию(2)
По данным Департамента статистики, экспорт товаров в январе этого года уменьшился по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 11% и импорт — на 13%. Товаров в текущих ценах было экспортировано почти на 1,4 миллиарда евро и импортировано на 1,5 миллиарда евро. Дефицит товарообмена составил 122 миллиона евро, что на 60 миллионов меньше, чем годом ранее.
Аналитик Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что в январе этого года экспорт товаров больше всего сократился в направлении Финляндии. „В январе выделяется сокращение экспорта именно в государства-члены Европейского союза, поскольку значительное сокращение в товарообмене со странами, не входящими в союз, произошло уже во второй половине 2022 года и в 2023 году. На изменения в товарообмене более всего повлияла минеральная продукция, включая электроэнергию. В прошлом году цены на электроэнергию были значительно выше, чем в этом, чем и обусловлено наиболее существенное сокращение товарообмена“, — добавила Леппметс.
В январе этого года из товаров более всего экспортировали электрооборудование (14% от общего объема экспорта Эстонии), минеральную продукцию (12%), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (11%), а также древесину и изделия из древесины (11%). По сравнению с январем 2023 года более всего сократился экспорт из Эстонии минеральной продукции (на 38 миллионов евро), металла и изделий из металла (на 34 миллиона евро), а также древесины и изделий из древесины (на 31 миллион евро). Более всего, а именно на 19 миллионов евро, вырос экспорт транспортных средств.
Доля товаров эстонского производства составила 64% от общего объема экспорта, т.е. осталась на том же уровне, что и в прошлом году. Таким образом, экспорт товаров эстонского производства сократился, как и общий объем экспорта, на 11%. Более всего на снижение экспорта товаров эстонского производства повлияло сокращение экспорта металла и изделий из металла.
Основными партнерами Эстонии по экспорту в январе этого года были Финляндия (20% от общего объема экспорта Эстонии), Латвия (11%) и Швеция (9%). В Финляндию и Латвию более всего экспортировалась электроэнергия, в Швецию — коммуникационное оборудование. По сравнению с тем же периодом прошлого года в январе экспорт товаров сократился более всего в Финляндию (на 52 миллиона евро), в Швецию и Нидерланды (в обеих странах на 35 миллионов евро). В Финляндию и Нидерланды меньше, чем в прошлом году, ввозилось минеральной продукции, а в Швецию — древесины и изделий из древесины. Вырос экспорт товаров в Сингапур, куда больше, чем в прошлом году, ввозилось минеральной продукции.
Из товаров в январе более всего импортировали электрооборудование (14% от общего объема импорта Эстонии), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (12%), а также транспортные средства (12%). Более всего сократился импорт минеральной продукции (на 134 миллиона евро), электрооборудования (на 41 миллион евро) и механического оборудования (на 26 миллионов евро).
В январе больше всего товаров в Эстонию импортировалось из Латвии (13% от общего объема импорта Эстонии), Финляндии (13%) и Германии (12%). Из Латвии больше всего импортировали природный газ, из Финляндии — электроэнергию и из Германии — легковые автомобили. В сравнении с 2023 годом в январе более всего сократился импорт товаров из Латвии (на 78 миллионов евро), Финляндии (на 55 миллионов евро) и Нидерландов (на 23 миллиона евро). Из Латвии и Финляндии ввозилось меньше минеральной продукции, из Нидерландов — электрооборудования.
Дополнительные таблицы, касающиеся внешней торговли, доступны в опубликованной на домашней странице Департамента статистики новости.
Департамент статистики собирает и анализирует данные по внешней торговле по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущего положения дел у экспортирующих и импортирующих предприятий Эстонии.
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