ГРАФИК И ТАБЛИЦА | В январе эстонский экспорт сократился на 11%, самый большой спад пришелся на Финляндию

Аналитик Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что в январе этого года экспорт товаров больше всего сократился в направлении Финляндии. „В январе выделяется сокращение экспорта именно в государства-члены Европейского союза, поскольку значительное сокращение в товарообмене со странами, не входящими в союз, произошло уже во второй половине 2022 года и в 2023 году. На изменения в товарообмене более всего повлияла минеральная продукция, включая электроэнергию. В прошлом году цены на электроэнергию были значительно выше, чем в этом, чем и обусловлено наиболее существенное сокращение товарообмена“, — добавила Леппметс.

В январе этого года из товаров более всего экспортировали электрооборудование (14% от общего объема экспорта Эстонии), минеральную продукцию (12%), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (11%), а также древесину и изделия из древесины (11%). По сравнению с январем 2023 года более всего сократился экспорт из Эстонии минеральной продукции (на 38 миллионов евро), металла и изделий из металла (на 34 миллиона евро), а также древесины и изделий из древесины (на 31 миллион евро). Более всего, а именно на 19 миллионов евро, вырос экспорт транспортных средств.

Доля товаров эстонского производства составила 64% от общего объема экспорта, т.е. осталась на том же уровне, что и в прошлом году. Таким образом, экспорт товаров эстонского производства сократился, как и общий объем экспорта, на 11%. Более всего на снижение экспорта товаров эстонского производства повлияло сокращение экспорта металла и изделий из металла.