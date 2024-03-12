Новости Эстонии
12.03.2024, 13:55

Таллиннский университет предлагает десятки бесплатных курсов

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Первая группа, места в которой заполнились за пару дней, начала обучение 6 марта по теме «Внедрение вовлекающего (инклюзивного) образования на I и II школьной ступени
Первая группа, места в которой заполнились за пару дней, начала обучение 6 марта по теме «Внедрение вовлекающего (инклюзивного) образования на I и II школьной ступени
ФОТО: Таллиннский университет

Переход на обучение на эстонском языке вызывает волнение как среди родителей, так и среди учителей. Для поддержки процесса перехода Таллиннский университет организует десятки обучающих курсов, которые помогут учителям лучше справиться с новой ситуацией.

«Формирование единого образовательного пространства - это важный шаг по обеспечению более высокого уровня сплочённости общества Эстонии. Таллиннскому университету как лидеру в области подготовки и обучения учителей принадлежит в этом процессе очень ответственная роль»- отмечает руководитель Инновационного центра образования Таллиннского университета Хеле Амбур-Леек.

Всего в Таллиннском университете на базе институтов педагогических и гуманитарных наук предлагается 50 различных курсов, которые длятся с марта по август этого года. Курсы предназначены для учителей школ и детских садов, опорных специалистов и других работников образовательных учреждений.

Курсы для участников бесплатные и открыты для всех учителей, независимо от их родного языка. «Приобретённые на курсах знания и умения помогут поддержать не только детей, для которых эстонский язык не является родным, но и эстонских детей тоже» - отмечает доцент эстонского языка как второго Института гуманитарных наук Таллиннского университета Тийна Рюйтмаа.

Учебные программы Института педагогических наук сосредоточены на темах, связанных с вовлекающим (инклюзивным) образованием, поддержкой детей с особыми потребностями, командной работой и менторством, а также с интегрированным обучением предмету и языку. Кроме того получат поддержку начинающие учителя и учителя детских садов.

Институт гуманитарных наук предлагает курсы по организации обучения в многоязычном классе и осознанному использованию эстонского языка при обучении предмету. Для учителей, чей уровень владения эстонским языком не соответствует требованиям, организуются отдельные курсы. Учителей знакомят с современными методами обучения языку, с тем, как сделать обучение эстонскому языку как второму более увлекательным и эффективным.

Интерес к курсам большой. «3 группы наших курсов, предназначенных для учителей, желающих достичь уровня С1, были заполнены в одно мгновение» - отмечает Рюйтмаа. Для того, чтобы на курсы смогли попасть и учителя, работающие за пределами Таллинна, один из этих курсов предлагается в online.

Регистрация ещё открыта!

В группах на курсы есть ещё свободные места. 

Больше информации на сайтах Таллиннского университета: www.tlu.ee/ht/koolitused/koolitused-eestikeelsele-haridusele-uleminekukswww.tlu.ee/hti/haridusinnovatsiooni-keskuskoolitused/koolitused-eestikeelsele-haridusele-uleminekuks

Курсы финансируются Министерством образования и науки. Обучение проходит на эстонском языке и для участников бесплатно.

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