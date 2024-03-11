Полиция ищет виновника и свидетелей ДТП

10 марта в полицию поступила информация, что на выходных в результате столкновения был поврежден задний бампер автомобиля Volkswagen Touran, припаркованного у дома номер 3 по улице Парги в Пылтсамаа.

Виновник ДТП скрылся с места аварии, не сообщив о происшествии ни собственнику автомобиля, ни полиции.

Полиция просит всех, кто обладает информацией по этому ДТП или знает водителя, виновного в аварии, связаться с правоохранителями по телефону 776 8433 или по адресу электронной почты louna.ate@list.politsei.ee.

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