Пропавшая в Кохтла-Ярве 14-летняя девочка найдена в автобусе

Близкие сообщили, что 8 марта вечером около 21 часа она ушла из своего дома в Кохтла-Ярве. Отмечалось, что помимо родного города девочка может передвигаться также в Таллинне или Нарве.

Полиция проверила различные адреса как в Кохтла-Ярве, Нарве, так и в Таллинне, но местонахождение девочки еще не удалось установить.

Полиция просила всех, кто где-то видел описанную девочку или знает, где и с кем она может проводить время, сообщить об этом по номеру Центра тревоги 112.

После полуночи поступило сообщение о том, что пропавшая найдена. Благодаря внимательным людям полицейские нашли ее в уездном автобусе, на котором она ехала домой. С девочкой все хорошо, а полиция благодарит всех, кто помогал в поисках.

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