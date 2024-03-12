Обвиненные в присвоении экс-руководители волости отправятся за решетку. Прокурор: в статье закона нужно видеть возможности, а не препятствия

В начале марта стало известно, что Государственный суд не принял к рассмотрению заявления бывшего старейшины волости Сангасте, ныне волости Отепя, Кайдо Тамберга и бывшего помощника старейшины Каяра Лепика, которые были признаны виновными в присвоении имущества. Решение о признании их виновными вступило в силу. „Реальное тюремное наказание можно получить и за коррупцию в местном самоуправлении“, - сказала ведущий прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Кайри Калдоя.