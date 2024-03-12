ЧП и криминал
12.03.2024, 09:10

Обвиненные в присвоении экс-руководители волости отправятся за решетку. Прокурор: в статье закона нужно видеть возможности, а не препятствия

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Kärt Anvelt
kart.anvelt@delfi.ee
Как сказала ведущий прокурор Кайри Калдоя, тот факт, что экс-руководителей признали виновными в коррупции, свидетельствует о том, что общество ошиблось, выбрав людей, которые не оправдали доверие.
Как сказала ведущий прокурор Кайри Калдоя, тот факт, что экс-руководителей признали виновными в коррупции, свидетельствует о том, что общество ошиблось, выбрав людей, которые не оправдали доверие.
ФОТО: Anna Plukk | Delfi Meedia

Еще два года назад высказывалось предположение, что проявление коррупции в волости Сангасте может привести к изменению закона, однако суд доказал, что можно поступить по-другому, пишет издание Eesti Päevaleht.

В начале марта стало известно, что Государственный суд не принял к рассмотрению заявления бывшего старейшины волости Сангасте, ныне волости Отепя, Кайдо Тамберга и бывшего помощника старейшины Каяра Лепика, которые были признаны виновными в присвоении имущества. Решение о признании их виновными вступило в силу. „Реальное тюремное наказание можно получить и за коррупцию в местном самоуправлении“, - сказала ведущий прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Кайри Калдоя.

„Бывший старейшина волости Сангасте, сейчас волости Отепя, Кайдо Тамберг и помощник старейшины Каяр Лепик были признаны виновными, обоих наказали реальным тюремным заключением. Им придется на месяц отправиться за решетку“, - сказала Калдоя.

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