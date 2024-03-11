В первом э-понедельнике года примут участие более 300 интернет-магазинов

„В этот раз в э-понедельник будет много скидок в диапазоне 25–50%, но мы подчеркиваем, что опыт шопинга каждого человека должен быть безупречным, – сказал Тыну Вяэт, исполнительный директор Эстонского союза электронной торговли, организующего э-понедельник. – Мы уделяем большое внимание ценовой политике участвующих интернет-магазинов, общению с клиентами, скорости доставки и всему, что обеспечивает безопасный и удобный процесс совершения покупок“.

Эстонский союз электронной торговли проверил историю всех участвующих в акции интернет-магазинов и постоянно наблюдает за их деятельностью. Быстрой доставке товаров способствуют и партнеры союза, стараясь доставлять все посылки в почтовые автоматы в течение пары дней с момента их передачи им.

„Мы также рекомендуем потребителям проверить, официально ли интернет-магазин участвует в акции – для этого магазину на основании лицензии выдается специальная метка э-понедельника. Дополнительной гарантией также является знак безопасного места шопинга, присуждаемый интернет-магазинам, отвечающим самым строгим требованиям“, - пояснил Вяэт.

Согласно статистике посылочных автоматов Omniva, в прошлом году по сравнению с предыдущим годом особенно быстро рос объем отправлений в Вильяндимаа (22%), Пылвамаа (17%) и Ида-Вирумаа (13%). В прошлом году наибольший объем посылок в абсолютном выражении был зафиксирован в Харьюмаа и Тартумаа, где также наблюдался рост на 8% и 12% соответственно.

В прошлом году жители Эстонии заказали от предприятий в посылочные автоматы 14,3 миллиона посылок, что почти на два миллиона посылок или на 15,5% больше, чем годом ранее. В этом году количество посылочных автоматов в Эстонии, вероятно, уже превысит тысячу, по численности населения и количеству посылочных автоматов мы входим в число лидеров в Европе.