В первом э-понедельнике года примут участие более 300 интернет-магазинов
Сегодня, 11 марта, состоится первая в этом году совместная акция интернет-магазинов э-понедельник, в которой примут участие свыше 300 онлайн-магазинов и не менее 100 000 покупателей.
„В этот раз в э-понедельник будет много скидок в диапазоне 25–50%, но мы подчеркиваем, что опыт шопинга каждого человека должен быть безупречным, – сказал Тыну Вяэт, исполнительный директор Эстонского союза электронной торговли, организующего э-понедельник. – Мы уделяем большое внимание ценовой политике участвующих интернет-магазинов, общению с клиентами, скорости доставки и всему, что обеспечивает безопасный и удобный процесс совершения покупок“.
Эстонский союз электронной торговли проверил историю всех участвующих в акции интернет-магазинов и постоянно наблюдает за их деятельностью. Быстрой доставке товаров способствуют и партнеры союза, стараясь доставлять все посылки в почтовые автоматы в течение пары дней с момента их передачи им.
„Мы также рекомендуем потребителям проверить, официально ли интернет-магазин участвует в акции – для этого магазину на основании лицензии выдается специальная метка э-понедельника. Дополнительной гарантией также является знак безопасного места шопинга, присуждаемый интернет-магазинам, отвечающим самым строгим требованиям“, - пояснил Вяэт.
Согласно статистике посылочных автоматов Omniva, в прошлом году по сравнению с предыдущим годом особенно быстро рос объем отправлений в Вильяндимаа (22%), Пылвамаа (17%) и Ида-Вирумаа (13%). В прошлом году наибольший объем посылок в абсолютном выражении был зафиксирован в Харьюмаа и Тартумаа, где также наблюдался рост на 8% и 12% соответственно.
В прошлом году жители Эстонии заказали от предприятий в посылочные автоматы 14,3 миллиона посылок, что почти на два миллиона посылок или на 15,5% больше, чем годом ранее. В этом году количество посылочных автоматов в Эстонии, вероятно, уже превысит тысячу, по численности населения и количеству посылочных автоматов мы входим в число лидеров в Европе.
Э-понедельник – это организуемый Эстонским союзом электронной торговли день онлайн шопинга, в рамках которого различные интернет-магазины в течение 24 часов предлагают потребителям скидки. Кампания э-понедельник продлится с первых секунд 11 марта до полуночи – 23:59. Совместная акция эстонских интернет-магазинов э-понедельник проходит четыре раза в год – в марте, мае, сентябре и ноябре.
Эстонский союз электронной торговли – зонтичная организация, в которую входят более 520 предприятий со всей Эстонии. Среди прочего союз выдает знаки доверия безопасным местам шопинга. Первая кампания э-понедельника состоялась в 2014 году.
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