Удивительные факты о рынке подержанных автомобилей. Какие риски следует учитывать?

Рынок использованных автомобилей стал более прозрачным, но ему еще есть куда развиваться. Как показал мониторинг сервиса carVertical, проверяющего истории автомобилей, половина BMW, представленных на платформе, повреждены. Автомобили этой марки угоняют чаще всего, они составляют 17,7% от общего числа угнанных автомобилей, пишет Delfi Ärileht.