17.03.2024, 17:20
Удивительные факты о рынке подержанных автомобилей. Какие риски следует учитывать?
За самый крупный ущерб выплатили 250 000 евро
ФОТО: | Delfi Meedia
Рынок использованных автомобилей стал более прозрачным, но ему еще есть куда развиваться. Как показал мониторинг сервиса carVertical, проверяющего истории автомобилей, половина BMW, представленных на платформе, повреждены. Автомобили этой марки угоняют чаще всего, они составляют 17,7% от общего числа угнанных автомобилей, пишет Delfi Ärileht.