Экономика
17.03.2024, 17:20

Удивительные факты о рынке подержанных автомобилей. Какие риски следует учитывать?

 
За самый крупный ущерб выплатили 250 000 евро
Редактор: Tanel Saarmann
Фото носит иллюстративный характер.
Фото носит иллюстративный характер.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Рынок использованных автомобилей стал более прозрачным, но ему еще есть куда развиваться. Как показал мониторинг сервиса carVertical, проверяющего истории автомобилей, половина BMW, представленных на платформе, повреждены. Автомобили этой марки угоняют чаще всего, они составляют 17,7% от общего числа угнанных автомобилей, пишет Delfi Ärileht.

В 2023 году 7,5% всех проверенных на платформе автомобилей были со скрученным пробегом, в общей сложности автомобили прошли 7,7 миллиарда километров. Титула самого популярного автомобиля 2023 года удостоился Volkswagen Golf, обойдя BMW 3-й серии.

Чаще всего в аварии попадают автомобили BMW

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