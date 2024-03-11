Вскрыт самый масштабный за многие годы случай браконьерства. Задержаны пять человек(11)
Сотрудники Департамента окружающей среды совместно с Ляэнеской прокуратурой задержали четырех человек, которых есть основание подозревать в нарушении правил отстрела промысловых зверей, задержан также один человек, которого подозревают в пособничестве нарушению правил отстрела промысловых зверей, что нанесло значительный вред окружающей среде. Правоохранители подозревают, что путем браконьерства эти люди убили десятки диких зверей.
По словам прокурора Ляэнеской окружной прокуратуры Индрека Калда, речь идет о предварительных подозрениях, которые могут быть изменены в ходе дальнейшего расследования. „Согласно подозрениям, мужчины могли убить десятки животных, в том числе лосей, кабанов, рысей и волков. Собранные на данный момент доказательства послужат основой для более тщательной проверки в рамках уголовного дела вопроса о том, нарушили ли подозреваемые и в какой мере правила охоты“, - сказал Калда.
„Браконьерство угрожает равновесию и биологическому разнообразию окружающей нас природной среды, потенциально нанося в данном случае ущерб видовому разнообразию крупных диких зверей в эстонских лесах. Поэтому выявление и раскрытие экологических преступлений — одна из важных областей, на которых мы концентрируем наше внимание“, - добавил прокурорский работник.
Заместитель гендиректора Департамента окружающей среды в сфере надзора Олав Аварсалу отметил, что в данном случае мы имеем дело с крупнейшим за последнее десятилетие делом о браконьерстве, по предварительным данным ущерб окружающей среде оценивается в 44 000 евро. Речь идет о крайне досадном случае, так как подозрение в браконьерстве и пособничестве ему предъявлено официальным охотникам. С целью сбора улик по месту жительства подозреваемых был проведены обыски, в ходе которых были найдены как нелегальное оружие и патроны, так и шкуры диких зверей и другие доказательства“, - сказал Аварсалу.
По словам начальника Криминального бюро Ляэнеской префектуры Маргуса Распела, данный случай — это исключительное событие. „Так как речь идет о преступлениях, совершенных с применением огнестрельного оружия, мы относимся к ним очень серьезно. Важно, чтобы оружие не находилось в руках людей, которые в силу своего поведения и ценностей могут причинить вред. Браконьерство — это преступление, которое характеризуется непозволительно опасным поведением владельца оружия“, - отметил Распел.
Расследованием уголовного дела занимаются Криминальное бюро Ляэнеской префектуры и Департамент окружающей среды. Руководит расследованием Ляэнеская окружная прокуратура.