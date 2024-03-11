Вскрыт самый масштабный за многие годы случай браконьерства. Задержаны пять человек

По словам прокурора Ляэнеской окружной прокуратуры Индрека Калда, речь идет о предварительных подозрениях, которые могут быть изменены в ходе дальнейшего расследования. „Согласно подозрениям, мужчины могли убить десятки животных, в том числе лосей, кабанов, рысей и волков. Собранные на данный момент доказательства послужат основой для более тщательной проверки в рамках уголовного дела вопроса о том, нарушили ли подозреваемые и в какой мере правила охоты“, - сказал Калда.

„Браконьерство угрожает равновесию и биологическому разнообразию окружающей нас природной среды, потенциально нанося в данном случае ущерб видовому разнообразию крупных диких зверей в эстонских лесах. Поэтому выявление и раскрытие экологических преступлений — одна из важных областей, на которых мы концентрируем наше внимание“, - добавил прокурорский работник.

Заместитель гендиректора Департамента окружающей среды в сфере надзора Олав Аварсалу отметил, что в данном случае мы имеем дело с крупнейшим за последнее десятилетие делом о браконьерстве, по предварительным данным ущерб окружающей среде оценивается в 44 000 евро. Речь идет о крайне досадном случае, так как подозрение в браконьерстве и пособничестве ему предъявлено официальным охотникам. С целью сбора улик по месту жительства подозреваемых был проведены обыски, в ходе которых были найдены как нелегальное оружие и патроны, так и шкуры диких зверей и другие доказательства“, - сказал Аварсалу.

По словам начальника Криминального бюро Ляэнеской префектуры Маргуса Распела, данный случай — это исключительное событие. „Так как речь идет о преступлениях, совершенных с применением огнестрельного оружия, мы относимся к ним очень серьезно. Важно, чтобы оружие не находилось в руках людей, которые в силу своего поведения и ценностей могут причинить вред. Браконьерство — это преступление, которое характеризуется непозволительно опасным поведением владельца оружия“, - отметил Распел.