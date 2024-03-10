Дыры в бюджете: соцдемы и реформисты спорят, кто должен платить налог на гособорону

Социал-демократы предлагают залатать полумиллиардную дыру в бюджете за счет введения налога на гособорону, которым они хотят обложить более обеспеченные слои общества. Реформисты утверждают, что для этого не нужен новый налог - можно поднять налог с оборота или же подоходный налог, который платят все люди. В оппозиции же критикуют финансовую политику правительства и отмечают, что она ввела экономику страны в агонию. Происходящее в правительстве анализировал портал rus.ERR.