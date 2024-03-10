Дыры в бюджете: соцдемы и реформисты спорят, кто должен платить налог на гособорону(1)
Социал-демократы предлагают залатать полумиллиардную дыру в бюджете за счет введения налога на гособорону, которым они хотят обложить более обеспеченные слои общества. Реформисты утверждают, что для этого не нужен новый налог - можно поднять налог с оборота или же подоходный налог, который платят все люди. В оппозиции же критикуют финансовую политику правительства и отмечают, что она ввела экономику страны в агонию. Происходящее в правительстве анализировал портал rus.ERR.
Лидер социал-демократов Лаури Ляэнеметс неоднократно пытался продвинуть в правительстве проект налога на гособорону, но всякий раз против выступали реформисты. Идея закона проста - компенсировать дополнительные расходы на защиту государства должны исключительно люди с высоким доходом и крупный бизнес. Реформисты заявляют, что налог должен охватывать всех жителей Эстонии.
Ляэнеметс выступает категорически против такого подхода, поскольку в данном случае люди с низким доходом пострадают сильнее всего.
В оппозиции заявляют, что не поддерживает саму идею введения налога на гособорону, поскольку это лишь красивое оправдание, чтобы собрать с людей деньги и залатать дыру в бюджете. Решать проблему надо за счет структурных изменений в налоговой политике.
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