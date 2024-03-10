10.03.2024, 17:47
Всем смотреть! Работники RMK обнаружили на деревьях в Кехра серию необычных рисунков
ФОТО: | RMK
Работники отдела охраны природы Центра управления государственными лесами (RMK) обнаружили в ходе подготовки вырубки опасных деревьев на кехраских тропах здоровья Юлейыэ целую серию рисунков животных и птиц.
RMK удалось установить автора рисунков, сообщается на сайте Центра управления государственными лесами. Автор попросил не раскрывать его имя и подчеркнул, что выбирал для своих работ только явно сгнившие деревья.
Он также время от времени исправляет свои ранние работы, если какие-то элементы рисунка стерлись.
Работники RMK постарались укоротить опасные деревья так, чтобы сохранить рисунки.