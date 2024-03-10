Новости Эстонии
10.03.2024, 17:47

Всем смотреть! Работники RMK обнаружили на деревьях в Кехра серию необычных рисунков

 
Maaleht
ФОТО: Kaisa Esko | RMK

Работники отдела охраны природы Центра управления государственными лесами (RMK) обнаружили в ходе подготовки вырубки опасных деревьев на кехраских тропах здоровья Юлейыэ целую серию рисунков животных и птиц.

RMK удалось установить автора рисунков, сообщается на сайте Центра управления государственными лесами. Автор попросил не раскрывать его имя и подчеркнул, что выбирал для своих работ только явно сгнившие деревья.

Он также время от времени исправляет свои ранние работы, если какие-то элементы рисунка стерлись.

Работники RMK постарались укоротить опасные деревья так, чтобы сохранить рисунки.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии