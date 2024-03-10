На уходящей неделе электричество на бирже подорожало на 14%

По сравнению c предшествовавшей неделей, когда электричество в среднем стоило 6,62 цента за киловатт-час, биржевой тариф вырос на 0,94 цента, или на 14%, свидетельствуют данные торговой площадки.

Средняя цена за период по всей зоне Nord Pool составила 6,74 цента за киловатт-час.

Наиболее дорогим электричество было в четверг - 9,04 цента за киловатт-час, а дешевле всего стоит в воскресенье - 4,25 цента.

К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота.

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