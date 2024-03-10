10.03.2024, 16:35
На уходящей неделе электричество на бирже подорожало на 14%(23)
ФОТО: | Delfi Meedia
На уходящей неделе средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool составила 7,56 цента за киловатт-час, сообщает Rus.ERR.
По сравнению c предшествовавшей неделей, когда электричество в среднем стоило 6,62 цента за киловатт-час, биржевой тариф вырос на 0,94 цента, или на 14%, свидетельствуют данные торговой площадки.
Средняя цена за период по всей зоне Nord Pool составила 6,74 цента за киловатт-час.
Наиболее дорогим электричество было в четверг - 9,04 цента за киловатт-час, а дешевле всего стоит в воскресенье - 4,25 цента.
К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота.
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