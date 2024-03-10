В феврале эстонские фирмы и учреждения известили о коллективном сокращении 280 рабочих мест

На этой раз наибольшее число заявленных коллективных сокращений - 120 - пришлось на сферу образования, где в закрываемых Солдинаской гимназии и детском саду Пяэзуке в Нарве сократят 113 человек. Однако в Кассе по безработице отметили, что сокращения в этих образовательных учреждениях несколько искажают картину, потому что часть их работников, вероятно, получат работу в других учреждениях.

В остальном, как и в январе, по числу коллективных сокращений лидировали предприятия обрабатывающей промышленности: шесть предприятий сообщили о сокращении в общей сложности 115 человек.

„Зарегистрированная безработица выросла в первые два месяца года, но это было прогнозируемо. Нынешний год - почти точная копия прошлого: число безработных выросло примерно на 3000. В конце февраля на учете стояли 56 100 зарегистрированных безработных, на тот же момент прошлого года - 54 600“, - сообщили Rus.ERR в Кассе по безработице.

Известно, что в январе коллективные сокращения затронули 438 человек. По состоянию на 3 марта уровень зарегистрированной безработицы составил 8,1%. Всего на учете в Кассе по безработице стояли 56 208 человек.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.