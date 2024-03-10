Таави Рыйваса сняли с рейса перед полетом эстонской делегации в Японию. Он был пьян?(84)
Делегация Министерства иностранных дел сегодня находится с визитом в Японии. Вчера вечером Таави Рыйваса сняли с японского рейса в Хельсинки. По данным Delfi, Рыйвас был нетрезв.
Таави Рыйвас сказал Delfi, что во время полета из Таллинна в Хельсинки он повздорил с бортпроводницей из-за того, что использовал ноутбук для работы во время полета. „Видимо, именно по этой причине меня не пустили на самолет в Японию, - добавил он. - Я подал официальную жалобу в Finnair с требованием возместить ущерб“.
Министерство иностранных дел подтвердило, что Рыйвас в Японию не полетел.
Директор отдела по связям с прессой министерства иностранных дел Лийза Тоотс сказала Delfi, что она в курсе случившегося, но не может прокомментировать причины, по которым Рыйвас был снят с рейса.
„Члены бизнес-делегации свободны в своих действиях и решениях, и министерство не несет ответственности за членов делегации или их передвижение, - сказала Тоотс. - Члены бизнес-делегации сами организуют свой путь до места назначения. Таави Рыйвас не летел с официальной делегацией министра в Японию (разные рейсы), однако мы пересеклись в аэропорту Хельсинки“.
В состав бизнес-делегации входят представители компаний Auve Tech и Marduk Technologies. Последнюю представляет Леэт Рауно Лембер, который сообщил Delfi, что Таави Рыйвас должен лететь в Токио ближайшим рейсом. „Он должен был в любом случае присоединиться к визиту деловой делегации“, - сказал он.
На сайте аэропорта Хельсинки значится, что рейс в Токио должен был вылететь в 17.55, но был задержан на полчаса.
Сегодня министр иностранных дел Маргус Цахкна начинает свой визит в Японию, в рамках которого встретится с министром иностранных дел Японии Йоко Камикавой, министром по делам цифровых технологий Таро Коно и представителями японского парламента.
Министра иностранных дел сопровождает бизнес-делегация.
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