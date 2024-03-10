За неделю акции клиенты SEB сдали почти две тонны монет на 120 000 евро. Успейте и вы!

„Устойчивое мышление важно во всех сферах банковской деятельности, а сбор монет уменьшает негативное воздействие наличных денег на окружающую среду. Возвращение в оборот монет, которые накопились в карманах, копилках и на дне ящика в столе помогает сократить производство новых монет. Со своей стороны мы поддерживаем совместную кампанию, успешно запущенную Банком Эстонии и Omniva, в рамках которой уже собрано более трех миллионов монет“, – сказал руководитель сферы розничного банковского обслуживания банка SEB Айнар Леппянен.

Сбережения на расчетном счету будут зарабатывать проценты

„Переведя накопленные в монетах сбережения на расчетный счет, частный клиент может сразу же начать получать проценты со своих денег, поскольку на сбережения в размере до 5000 евро на расчетном счете частного клиента банк SEB выплачивает проценты в размере 0,4% годовых“, – добавил Леппянен.

Начисление процентной ставки 0,4% происходит автоматически по расчетным счетам в евро. Проценты начисляются на хранящиеся на расчетных счетах деньги ежедневно по состоянию на конец дня и выплачиваются один раз в месяц. SEB выплачивает проценты по всем сбережениям частных клиентов, независимо от наличия пакета и статуса клиента.

Две тонны монет

„Общая стоимость принесенных в SEB монет превышает 120 000 евро, а через монетосчетные машины прошло около 400 000 монет различных номиналов“, – сказала ERR руководитель сегмента SEB по работе с частными клиентами Эвелин Коплимяэ. Она добавила, что собранные монеты будут переработаны, что уменьшит их экологический след.

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