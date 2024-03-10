10.03.2024, 14:14
Уничтоженные леса: эстонские экологи просят министра климата начать независимое расследование(27)
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Экологическое объединение Päästame Eesti Metsad („Спасем эстонские леса“ - ред.) просит министра климата Кристена Михала и канцлера министерства Кейта Касеметса начать независимое расследование с целью определения размера ущерба и лиц, причастных к раскрытому Forte делу, в рамках которого RMK и Департамент окружающей среды по собственному соглашению организовали вырубку лесов в Пярнуском уезде на охраняемых территориях, признанных природными заповедниками.