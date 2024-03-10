Уничтоженные леса: эстонские экологи просят министра климата начать независимое расследование

„Удивительно, что, несмотря на участие многих людей и ведомств в этом процессе, произошедшее так долго скрывалось от общественности. Важно, чтобы люди, сознательно наносящие ущерб окружающей среде, платили за это из своего кармана, потому что это либо преступная халатность, либо коррупция. Помимо составления карты общей суммы нанесенного ущерба, мы бы хотели, чтобы она была конкретизирована. Подготовка новой схемы компенсации и сам процесс создания дополнительных охраняемых территорий станут причиной прямых финансовых затрат для государства“, - говорится в обращении MTÜ Päästame Eesti Metsad.