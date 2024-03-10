Новости Эстонии
10.03.2024, 14:14

Уничтоженные леса: эстонские экологи просят министра климата начать независимое расследование

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Aivar Pau
aivar.pau@delfi.ee
Вырубки RMK на заповедных территориях (08.03.24)
Вырубки RMK на заповедных территориях (08.03.24)
ФОТО: Farištamo Eller, Päästame Eesti Metsad MTÜ

Экологическое объединение Päästame Eesti Metsad („Спасем эстонские леса“ - ред.) просит министра климата Кристена Михала и канцлера министерства Кейта Касеметса начать независимое расследование с целью определения размера ущерба и лиц, причастных к раскрытому Forte делу, в рамках которого RMK и Департамент окружающей среды по собственному соглашению организовали вырубку лесов в Пярнуском уезде на охраняемых территориях, признанных природными заповедниками.

„Удивительно, что, несмотря на участие многих людей и ведомств в этом процессе, произошедшее так долго скрывалось от общественности. Важно, чтобы люди, сознательно наносящие ущерб окружающей среде, платили за это из своего кармана, потому что это либо преступная халатность, либо коррупция. Помимо составления карты общей суммы нанесенного ущерба, мы бы хотели, чтобы она была конкретизирована. Подготовка новой схемы компенсации и сам процесс создания дополнительных охраняемых территорий станут причиной прямых финансовых затрат для государства“, - говорится в обращении MTÜ Päästame Eesti Metsad.

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