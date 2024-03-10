Предприниматель судится с волостью Виймси из-за ветряка высотой с отель „Виру“(5)
В ветропарки сейчас вкладываются миллиарды, и предполагается, что они изменят будущее всех нас, но виймсиский предприниматель Айвар Оса захотел построить ветряк на принадлежащем его семье острове Крясули и стал, по его словам, жертвой травли. В худшем случае дело может закончиться не только тем, что он не построит ветряк, но и потерей домов, которые этот ветряк должен был питать. Об этом сообщает Rus.ERR со ссылкой на передачу журналистских расследований „Очевидец“.
Айвар Оса, чья семья, по сути, владеет небольшим островом площадью 17 гектаров, хочет установить 46-метровую ветряную турбину стоимостью полтора миллиона, но Оса, как он утверждает, стал жертвой издевательств со стороны волостных чиновников.
Волость Виймси, в состав которого входит Крясули, отрицает ведомственное преследование и подчеркивает, что в правовых вопросах не должно быть небрежности: с одной стороны, соседи могут быть недовольны визуальным загрязнением, с другой – любой может начать возводить ветряки такой же высоты у себя во дворе и по собственному усмотрению.
Оса не скрывает, что сооружение высотой с 23-этажный дом и стоимостью около 1,5 миллиона евро – это не только вклад в безопасность снабжения острова, но и бизнес.
„В прежние времена люди выходили в море, ловили угря, продавали его в городе и зарабатывали на жизнь, но сегодня такой возможности нет. По какой цене ты бы ни продавал рыбу, на это не прожить. Но ветер – единственная возможность что-то делать здесь на острове“, – пояснил Оса.
По его словам, самоуправление сначала положительно отозвалось об этой идее, но когда в июле 2022 года Оса ходатайствовал об условиях планирования, последовала тишина, теперь же идут судебные прения.
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