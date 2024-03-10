Предприниматель судится с волостью Виймси из-за ветряка высотой с отель „Виру“

Айвар Оса, чья семья, по сути, владеет небольшим островом площадью 17 гектаров, хочет установить 46-метровую ветряную турбину стоимостью полтора миллиона, но Оса, как он утверждает, стал жертвой издевательств со стороны волостных чиновников.

Волость Виймси, в состав которого входит Крясули, отрицает ведомственное преследование и подчеркивает, что в правовых вопросах не должно быть небрежности: с одной стороны, соседи могут быть недовольны визуальным загрязнением, с другой – любой может начать возводить ветряки такой же высоты у себя во дворе и по собственному усмотрению.

Оса не скрывает, что сооружение высотой с 23-этажный дом и стоимостью около 1,5 миллиона евро – это не только вклад в безопасность снабжения острова, но и бизнес.

„В прежние времена люди выходили в море, ловили угря, продавали его в городе и зарабатывали на жизнь, но сегодня такой возможности нет. По какой цене ты бы ни продавал рыбу, на это не прожить. Но ветер – единственная возможность что-то делать здесь на острове“, – пояснил Оса.

По его словам, самоуправление сначала положительно отозвалось об этой идее, но когда в июле 2022 года Оса ходатайствовал об условиях планирования, последовала тишина, теперь же идут судебные прения.

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