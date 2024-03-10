„Если мы будем на сто процентов равны, мы будем отнимать у мужчин мужественность, а у женщин – женственность“. В Тарту прошла акция, посвященная проблемам гендерного равноправия(16)
8 марта – Международный женский день. В Эстонии мы воспринимаем этот праздник, как повод подарить цветы любимым женщинам или знакомым. Но в этом ли истинная суть праздника?
Мероприятие „Võrdsust ja lilli“ прошло в это 8 марта на Ратушной площади в Тарту. Это была публичная акция, где собрались участники, представлявшие различные сферы – активисты, будущие юристы и организаторы мероприятий.
Каждый приводил пример из своей сферы, подкрепляя одну из основных идей мероприятия: вспомнить всех храбрых женщин, которые осмелились бороться за себя и других и чей вклад в жизнь общества был неоправданно упущен из виду.
Вместе с тем – обратить внимание на проблемы, с которыми людям все еще приходится сталкиваться на пути создания еще более равноправного общества, как здесь, так и в других частях мира.
Мы спросили у людей, почему они решили прийти на это мероприятие.
Изабелла, студентка третьего курса Тартуского университета комментирует: „8 марта не должен быть единственным днем, когда мы начинаем ценить женщин, это нужно делать постоянно. Но этот день позволяет снова обратить внимание на это. Если бы у нас не было Дня независимости, мы бы забывали о независимости, которая у нас есть“.
На вопрос, могут ли мужчины и женщины быть равны во всем, Изабелла отвечает: „Абсолютно нет. Биологически из-за эволюции, я не думаю, что это возможно, чтобы мы были равны во всем. Но я поддерживаю равенство в правах. Если мы будем на сто процентов равны, мы будем отнимать у мужчин мужественность, а у женщин – женственность. То, что делает меня настоящей женщиной – это то, что мы не одинаковые“.
„В Эстонии этот праздник отмечается поверхностно, не как в Западной Европе. Этот день не только про дарение цветов, но и про актуальные проблемы социального неравенства, - говорит студентка правового факультета и активистка Керту Бирджит Антон. - У нас есть проблемы, и цветами их не исправить. Проблемы есть не только у женщин, но и у мужчин: невозможность выражать свои эмоции, потому что это считается не мужественным. То, чего я коснулась в своей речи - это то, как проблемы гендерного неравенства появляются по той же причине, что и психический кризис женщин и мужчин“.
На мероприятии присутствовали не только девушки, но и парни. Студент Тартуского университета Тынн, обучающийся по специальности „Политические науки“ говорит: „Один из организаторов - мой друг по колледжу, поэтому я пришел по приглашению. Я полностью поддерживаю идею мероприятия и считаю, что это здорово, когда у нас есть возможность проводить такие встречи и говорить публично“.
Он добавляет, что важно говорить о проблемах, с которыми сталкиваются женщины в обществе.
„В таких сферах, которые влияют на жизнь окружающих, например, право или экономика, мужчины и женщины должны быть равны“.
Одна из подруг Тынна, студентка Тартуского университета Патриция, также выступала с речью.
„Несколько недель назад убили Алексея Навального. Он был новой надеждой для России, и я хотела рассказать про них (Юлию и Алексея). Я затронула историю журналистки Анны Политковской, которую убили. Также рассказала про украинских женщин, которые оказались неожиданными супергероинями. У них не было другого варианта, кроме как защищать свои семьи, они также защищают и нас. Их мечты сейчас на паузе. То, что мужчины и женщины разные, не должно означать, что у нас разные права“, - говорит Патриция.
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