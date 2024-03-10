„Если мы будем на сто процентов равны, мы будем отнимать у мужчин мужественность, а у женщин – женственность“. В Тарту прошла акция, посвященная проблемам гендерного равноправия

Мероприятие „Võrdsust ja lilli“ прошло в это 8 марта на Ратушной площади в Тарту. Это была публичная акция, где собрались участники, представлявшие различные сферы – активисты, будущие юристы и организаторы мероприятий.

Каждый приводил пример из своей сферы, подкрепляя одну из основных идей мероприятия: вспомнить всех храбрых женщин, которые осмелились бороться за себя и других и чей вклад в жизнь общества был неоправданно упущен из виду.

Вместе с тем – обратить внимание на проблемы, с которыми людям все еще приходится сталкиваться на пути создания еще более равноправного общества, как здесь, так и в других частях мира.

Мы спросили у людей, почему они решили прийти на это мероприятие.

Изабелла, студентка третьего курса Тартуского университета комментирует: „8 марта не должен быть единственным днем, когда мы начинаем ценить женщин, это нужно делать постоянно. Но этот день позволяет снова обратить внимание на это. Если бы у нас не было Дня независимости, мы бы забывали о независимости, которая у нас есть“.

На вопрос, могут ли мужчины и женщины быть равны во всем, Изабелла отвечает: „Абсолютно нет. Биологически из-за эволюции, я не думаю, что это возможно, чтобы мы были равны во всем. Но я поддерживаю равенство в правах. Если мы будем на сто процентов равны, мы будем отнимать у мужчин мужественность, а у женщин – женственность. То, что делает меня настоящей женщиной – это то, что мы не одинаковые“.

„В Эстонии этот праздник отмечается поверхностно, не как в Западной Европе. Этот день не только про дарение цветов, но и про актуальные проблемы социального неравенства, - говорит студентка правового факультета и активистка Керту Бирджит Антон. - У нас есть проблемы, и цветами их не исправить. Проблемы есть не только у женщин, но и у мужчин: невозможность выражать свои эмоции, потому что это считается не мужественным. То, чего я коснулась в своей речи - это то, как проблемы гендерного неравенства появляются по той же причине, что и психический кризис женщин и мужчин“.