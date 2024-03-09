Движение автомобилей на юго-восточных погранпунктах Эстонии оказалось меньше, чем ожидалось

Закрытие Нарвского пограничного перехода для автомобильного транспорта увеличило трансграничный трафик на юго-восточных пограничных пунктах примерно на 15, однако это не так много, как опасались, и пограничным служащим не потребовалось привлекать дополнительные силы.

„Интенсивность возросла, но мы далеки от доковидных объемов. Так что нашего имеющегося человеческого ресурса вполне достаточно. Стало больше машин с финскими номерами, значительно больше машин с дипломатическими номерами. Даже появились междугородние автобусы, которые раньше пересекали границу через финские пункты пропуска“, – сказал глава Юго-Восточного пункта пропуска Департамента полиции и погранохраны Петер Маран.

„На самом деле ситуация такова, что наша пропускная возможность сейчас превышает количество машин, пересекающих границу в „Лухамаа“. В настоящее время фактическое количество пересечений определяется темпами работы российской стороны“, – отметил начальник пункта пропуска Налогово-таможенного департамента „Лухамаа“ Тоомас Хуйк.