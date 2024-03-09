Движение автомобилей на юго-восточных погранпунктах Эстонии оказалось меньше, чем ожидалось
Закрытие Нарвского пограничного пункта для движения автомобилей и закрытие границ Финляндии с Россией привело к тому, что очереди грузовых автомобилей на юго-восточных пограничных пунктах Эстонии растянулись более чем на три недели, возникла необходимость разъяснять систему эстонских зон ожидания, которой пытаются пренебречь некоторые пересекающие границу, пишет rusERR.
Закрытие Нарвского пограничного перехода для автомобильного транспорта увеличило трансграничный трафик на юго-восточных пограничных пунктах примерно на 15, однако это не так много, как опасались, и пограничным служащим не потребовалось привлекать дополнительные силы.
„Интенсивность возросла, но мы далеки от доковидных объемов. Так что нашего имеющегося человеческого ресурса вполне достаточно. Стало больше машин с финскими номерами, значительно больше машин с дипломатическими номерами. Даже появились междугородние автобусы, которые раньше пересекали границу через финские пункты пропуска“, – сказал глава Юго-Восточного пункта пропуска Департамента полиции и погранохраны Петер Маран.
„На самом деле ситуация такова, что наша пропускная возможность сейчас превышает количество машин, пересекающих границу в „Лухамаа“. В настоящее время фактическое количество пересечений определяется темпами работы российской стороны“, – отметил начальник пункта пропуска Налогово-таможенного департамента „Лухамаа“ Тоомас Хуйк.