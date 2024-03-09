Уровень ИТ-безопасности предприятий упал до докоронавирусных времен

По данным опроса, проведенного Turu-uuringute AS среди эстонских предприятий, в прошлом году 7800 компаний (59 %) подверглись угрозам или атакам, связанным с ИТ. Однако при этом видно, что меры ИТ-безопасности и обеспечение кибербезопасности компаний начали существенно снижаться, хотя 69 процентов предприятий считают эту тему крайне или весьма важной.

„Мы видим, что у компаний возникла киберусталость, и одновременно с ростом угроз готовность противостоять потенциальным атакам упала до уровня 2020 года“, – сказал Мартти Кеббинау, руководитель услуг кибербезопасности Telia.

По словам Кеббинау, исследование показывает, что коронавирусная эпидемия, которая вынудила большинство сотрудников уйти в домашний офис, и последовавшая за пандемией война в Украине заставили компании прилагать больше усилий для обеспечения кибербезопасности, но теперь ИТ-здоровье предприятий снова отошло на задний план. „Необходимо постоянно напоминать, что обеспечение всех видов ИТ-безопасности – не разовый проект, этим нужно заниматься постоянно, поскольку со временем нападающие становятся все умнее, – отметил Кеббинау. – Исследование ясно показывает, что существует тесная связь между годовым бюджетом ИТ-услуг и уровнем ИТ-здоровья предприятия“.

По словам руководителя услуг кибербезопасности Telia, самой большой проблемой являются меры ИТ-безопасности, связанные с сотрудниками. Например, если в подавляющем большинстве компаний (64%) действует политика паролей и сотрудникам предлагается соответствующее обучение, то ситуация с использованием устройств и данных вне офиса и с правилами использования публичных сетей Wi-Fi куда более проблематична – 45 процентов опрошенных предприятий не используют меры безопасности и не планируют их внедрение. К ним добавляются еще 6 процентов учреждений, которые заявили, что на данный момент у них таких мер нет, но планируется ввести их в будущем.