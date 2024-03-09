Экономика
09.03.2024, 17:00

ФОТО | "1€ за килограмм винограда?!“ Цены на рынке в Риге поражают эстонского покупателя

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+анализ и сравнение цен с эстонскими
Фрукты и овощи на рижском привакзальном рынке.
Фрукты и овощи на рижском привакзальном рынке.
ФОТО: Maria Ševtšuk | Delfi Meedia

Овощи и фрукты на эстонских рынках и в супермаркетах стоят недешево. По сравнению с эстонскими, цены на многие фрукты на привокзальном рынке в Риге кажутся невероятными. Репортер RusDelfi закупился фруктами и ягодами на Центральном рынке Риги и проанализировал, во сколько бы такой же шопинг обошелся в Эстонии.

Фрукты и овощи я на таллиннских рынках не покупаю, поскольку часто цены превышают магазинные. Поэтому, когда я приехала на выходные в Ригу и зашла на Центральный рынок рядом с автобусным вокзалом, мои глаза стали размером с 1-евровую монету.

Кстати, именно столько здесь стоит килограмм светлого винограда без косточек. Для сравнения, в интернет-магазине Barbora (Maxima) самый дешевый светлый виноград без косточек стоит 5,49€/кг. В интернет-магазине Rimi цена такая же. В интернет-магазине Selver самый дешевый светлый виноград без косточек стоит и вовсе 6,58€/кг.

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RusDelfi
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