09.03.2024, 17:00
ФОТО | "1€ за килограмм винограда?!“ Цены на рынке в Риге поражают эстонского покупателя(33)
+анализ и сравнение цен с эстонскими
ФОТО: | Delfi Meedia
Овощи и фрукты на эстонских рынках и в супермаркетах стоят недешево. По сравнению с эстонскими, цены на многие фрукты на привокзальном рынке в Риге кажутся невероятными. Репортер RusDelfi закупился фруктами и ягодами на Центральном рынке Риги и проанализировал, во сколько бы такой же шопинг обошелся в Эстонии.
Фрукты и овощи я на таллиннских рынках не покупаю, поскольку часто цены превышают магазинные. Поэтому, когда я приехала на выходные в Ригу и зашла на Центральный рынок рядом с автобусным вокзалом, мои глаза стали размером с 1-евровую монету.