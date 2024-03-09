ФОТО | "1€ за килограмм винограда?!“ Цены на рынке в Риге поражают эстонского покупателя

Овощи и фрукты на эстонских рынках и в супермаркетах стоят недешево. По сравнению с эстонскими, цены на многие фрукты на привокзальном рынке в Риге кажутся невероятными. Репортер RusDelfi закупился фруктами и ягодами на Центральном рынке Риги и проанализировал, во сколько бы такой же шопинг обошелся в Эстонии.