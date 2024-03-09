Из-за технической неисправности на время из строя вышел еще один эстонско-финский электрокабель(5)
Сегодня рано утром, в 4:26, на финской стороне отключилось электросоединение между Эстонией и Финляндией EstLink 1. Причина аварии - техническая неисправность преобразовательной подстанции в Эспоо. К настоящему моменту соединение восстановлено.
„Выяснение причины аварии ведется с раннего утра. Электрический кабель между двумя странами не поврежден“, — подтвердила руководитель отдела коммуникации Elering Лийс Эйзер.
По ее словам, безопасность поставок электроэнергии Эстонии гарантирована, никакой угрозы нет. „В момент отключения передача электроэнергии осуществлялась из Эстонии в Финляндию на низкой мощности“, - отметила Эйзер.
EstLink 1 — это электрокабель между Эстонией и Финляндией, его начали эксплуатировать с 2006 года. Его мощность составляет 350 МВт.
Недавно также из-за технической неисправности вышел из строя электрокабель EstLink 2, проложенный между Эстонией и Финляндией. Неисправность была обнаружена 26 января. EstLink 2 не будет работать как минимум до 31 марта. Его мощность составляет 658 МВт.